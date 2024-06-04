Арапова (Щипачева) Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти05.08.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипачев Наум Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Арапов Павел Наумов (Федоров)
Отец ребёнка: Щипачев Наум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Арапов Петр Наумов
Отец ребёнка: Щипачев Наум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Арапова) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов
Бракосочетание
05.02.1832
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Арапова) Василиса Петрова
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Арапова) Матрена Петрова
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Арапов Илья Петров
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов
Смерть
05.08.1853
Причина смерти: от холеры