Арапова (Щипачева) Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова (Щипачева) Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

05.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипачев Наум Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Арапов Павел Наумов (Федоров)

Отец ребёнка: Щипачев Наум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Арапов Петр Наумов

Отец ребёнка: Щипачев Наум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Арапова) Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1832

Муж: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Арапова) Василиса Петрова

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Арапова) Матрена Петрова

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Арапов Илья Петров

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.08.1853
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от холеры

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