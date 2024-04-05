Pieńkoś Łukasz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pieńkoś Łukasz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Szymołoń, Drzążdż (Pieńkoś) Anna

Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Рождение ребёнка
1775

Сын: Pieńkos Jan

Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Puścion (Pieńkoś) Dorota

Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Рождение ребёнка
1778

Сын: Pieńkos Jakub

Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Смерть
1813

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