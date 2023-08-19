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Шаклатова Александра Андреевна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.11.1876

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.02.1899 ст.

Муж: Шаклатов Иван Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.

Сын: Шаклатов Мирон Иванович

Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.

Сын: Шаклатов Михей Иванович

Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.

Сын: Шаклатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.

Дочь: Шаклатова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
20.08.1943
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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