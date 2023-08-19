Шаклатова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1876
Дата смерти20.08.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.
Сын: Шаклатов Василий Иванович
Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.
Дочь: Шаклатова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шаклатов Иван Михайлович
Смерть
20.08.1943