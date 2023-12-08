Богодухов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богодухов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богодухова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Богодухов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Богодухова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Богодухова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно