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Богодухов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богодухов Василий

Мать: Богодухова (Тарасенко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богодухова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Богодухов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна

Холоднородниковское, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1937

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Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна

Холоднородниковское, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Богодухова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна

Холоднородниковское, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Богодухова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Богодухова (Данилюк) Татьяна Тимофеевна

Холоднородниковское, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно

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