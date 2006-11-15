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Лагойко Валерия Юрьевна
Лагойко Валерия Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.2006
Пол
Женский
Отец
Римский-Корсаков Юрий Дмитриевич
1964 г.р.
Мать
Лагойко Алла Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2006
Отец:
Римский-Корсаков Юрий Дмитриевич
Мать:
Лагойко Алла Анатольевна
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