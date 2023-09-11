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Шевченко Анатолий Васильевич
Шевченко Анатолий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1966
Пол
Мужской
Отец
Шевченко Василий
Мать
Шевченко (Кузьменкова) Полина Ивановна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1966
Отец:
Шевченко Василий
Мать:
Шевченко Полина Ивановна
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