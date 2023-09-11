Шевченко Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Анатолий Васильевич

Шевченко Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1966

Отец: Шевченко Василий

Мать: Шевченко Полина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close