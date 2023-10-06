Рудик (Рудик) Анна Никитовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.10.1900
Дата смерти02.05.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1900
Отец: Рудик Никита Гурьевич
Мать: Рудик Ирина Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1902
Черниговская губерния, Российская империя