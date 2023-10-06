Рудик (Рудик) Анна Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Рудик) Анна Никитовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.10.1900

Дата смерти

02.05.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1900

Отец: Рудик Никита Гурьевич

Мать: Рудик Ирина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1902
Черниговская губерния, Российская империя
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