Остроушко Домникия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти16.09.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1872
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Остроушко Филипп Семенович
Рождение ребёнка
18.12.1872
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Остроушко Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шепотько Мавра Филипповна
Отец ребёнка: Остроушко Филипп Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1876
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно