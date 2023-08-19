Остроушко Домникия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Домникия Михайловна

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

1826

Дата смерти

16.09.1876

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1872

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Остроушко Филипп Семенович

Рождение ребёнка
18.12.1872

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Остроушко Филипп Семенович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шепотько Мавра Филипповна

Отец ребёнка: Остроушко Филипп Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроушко Филипп Семенович

Смерть
16.09.1876
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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