Барзагь U. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарзагь U.

Барзагь U.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Аҳмаҭ

Отец ребёнка: Маан Бежьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан U.

Отец ребёнка: Маан Бежьан

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кац Маан

Отец ребёнка: Маан Бежьан

Хуап, Гудаутский район
Смерть
Неизвестно

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