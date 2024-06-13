Ананьин Сотон/Сомон/Семен Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Сотон/Сомон/Семен Афанасьевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ананьин Афанасий Иванович

Мать: Ананьина Евдокия Андреевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Мария Сотоновна/Сомоновна/Семеновна

Мать ребёнка: Ананьина Ксения Степановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Марианна Сотоновна/Сомоновна/Семеновна

Мать ребёнка: Ананьина Ксения Степановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Дарья Сотоновна/Сомновна/Семеновна

Мать ребёнка: Ананьина Татьяна Петровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Татьяна Петровна

Смерть
1906
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

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