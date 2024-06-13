Ананьин Сотон/Сомон/Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1906
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Мария Сотоновна/Сомоновна/Семеновна
Мать ребёнка: Ананьина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Марианна Сотоновна/Сомоновна/Семеновна
Мать ребёнка: Ананьина Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Дарья Сотоновна/Сомновна/Семеновна
Мать ребёнка: Ананьина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906