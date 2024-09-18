Андрианова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1895
Сын: Андрианов Александр Алексевич
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Андриянович
Смерть
Около 1955
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно