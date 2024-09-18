Андрианова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1895

Сын: Андрианов Александр Алексевич

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Андриянович

Смерть
Около 1955
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно

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