Талалай Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалай Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Талалай Трофим Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1980
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