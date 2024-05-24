Иоанн Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1868 ст.
Дочь: Богаченкова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Варвара Макарова
Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 402 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1HG-G?i=401&wc=Q866-8NT%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C375763901&cc=1921824