Иоанн Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1868 ст.

Дочь: Богаченкова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Варвара Макарова

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 402 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1HG-G?i=401&wc=Q866-8NT%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C375763901&cc=1921824

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