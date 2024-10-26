Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Захар Никифоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно