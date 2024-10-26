Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1741

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Захар Никифоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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