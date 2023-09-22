(Гаранина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гаранина) Антонина

(Гаранина) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1941

Отец: Гаранин Иван

Мать: Гаранина Клавдия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close