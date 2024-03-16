Нейман Захарова (Корсукова) Любовь Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейман Захарова (Корсукова) Любовь Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсуков Максим

Мать: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нейман -

Отец ребёнка: Нейман -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нейман Михаил

Отец ребёнка: Нейман -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нейман Александр

Отец ребёнка: Нейман -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нейман Ирина

Отец ребёнка: Нейман -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Светлана

Отец ребёнка: Захаров -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нейман -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров -

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