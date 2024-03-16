Нейман Захарова (Корсукова) Любовь Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нейман Михаил
Отец ребёнка: Нейман -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нейман Александр
Отец ребёнка: Нейман -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нейман Ирина
Отец ребёнка: Нейман -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Светлана
Отец ребёнка: Захаров -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нейман -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров -