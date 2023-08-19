Аникина Татьяна Никонорова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1887
Рождение ребёнка
16.12.1888
Дочь: Аникина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.05.1891
Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1892
Сын: Аникин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Аникин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1900
Сын: Аникин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич
Елизавета Васильевна Аникина
Рождение ребёнка
12.10.1903
Дочь: Аникина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно