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Аникина Татьяна Никонорова

Место рождения

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
20.04.1887

Муж: Аникин Василий Андреевич

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Аникина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.05.1891

Сын: Аникин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1892

Сын: Аникин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Аникин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.09.1900

Сын: Аникин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Елизавета Васильевна Аникина
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Аникина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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