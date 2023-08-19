Антонова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Ирина Ивановна

Антонова Ирина Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Антонов Иван Васильевич

Мать: Антонова Елена Константиновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close