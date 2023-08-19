Шамарина (Косарева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарина (Косарева) Мария Михайловна

Место рождения

Лубяное, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.05.1936

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1936

Отец: Косарев Михаил

Мать: не указана

Лубяное, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.02.1959

Муж: Шамарин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамарин Николай Александрович

Черусти, Шатура, Московская область
Смерть
2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
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