Шамарина (Косарева) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.05.1936
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1936
Отец: Косарев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамарин Николай Александрович
Смерть
2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно