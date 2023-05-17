Савинков ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Савинков БОРИС ВИКТОРОВИЧ
Мать ребёнка: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1886
Сын: Савинков ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Мать ребёнка: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1905