Савинков ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинков ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Савинков БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Мать ребёнка: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1886

Сын: Савинков ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Мать ребёнка: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
1905
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