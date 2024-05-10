Боталова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боталова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Бракосочетание
29.07.1901
Рождение ребёнка
02.01.1902
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Рождение ребёнка
30.08.1904
Дочь: Боталова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Рождение ребёнка
19.07.1909
Сын: Боталов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Рождение ребёнка
19.07.1909
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Рождение ребёнка
10.03.1912
Дочь: Боталова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Рождение ребёнка
18.09.1914
Дочь: Боталова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Рождение ребёнка
02.08.1917
Дочь: Боталова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович
Смерть
Неизвестно