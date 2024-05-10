Боталова Анастасия Михайловна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боталова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боталова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Бракосочетание
29.07.1901

Муж: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
02.01.1902

Сын: Боталов Александр Иванов

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
30.08.1904

Дочь: Боталова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
19.07.1909

Сын: Боталов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
19.07.1909

Сын: Боталов Борис Иванович

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
10.03.1912

Дочь: Боталова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
18.09.1914

Дочь: Боталова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Рождение ребёнка
02.08.1917

Дочь: Боталова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Боталов Иван Маркович

Смерть
Неизвестно

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