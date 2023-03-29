Астахов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1915
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1915
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1916
Дочь: Смирнова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
1918
поручитель со стороны жениха на свадьбе крестьянина с. Крапивны Георгия А... Егорочкина и крестьянки с. Крапивны Матрены Владимировой Новиковой. по жениху поручитель кр. с. Крапивна Василий Зеленихин ... Показать все
Смерть
Неизвестно