Астахов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстахов Василий

Астахов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1915

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1915

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.12.1916

Дочь: Смирнова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Поручитель
1918
Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
поручитель со стороны жениха на свадьбе крестьянина с. Крапивны Георгия А... Егорочкина и крестьянки с. Крапивны Матрены Владимировой Новиковой. по жениху поручитель кр. с. Крапивна Василий Зеленихин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close