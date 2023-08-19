Лукьяненко Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Мария Андреевна

Лукьяненко Мария Андреевна

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

04.12.1867

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
27.04.1862

Дочь: Мавра Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1862г.,лист-62,зап-25.
Рождение ребёнка
23.05.1864

Сын: Лукьяненко Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1864г.,лист-162,зап-47.
Рождение ребёнка
04.12.1867

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Смерть
04.12.1867
Казачье, Сумська область
Причина смерти: От родов | ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1867г.,лист-342,зап-66.
Похороны
Неизвестно
Казачье, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close