Лукьяненко Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти04.12.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
27.04.1862
Дочь: Мавра Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1862г.,лист-62,зап-25.
Рождение ребёнка
23.05.1864
Сын: Лукьяненко Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1864г.,лист-162,зап-47.
Рождение ребёнка
04.12.1867
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Смерть
04.12.1867
Причина смерти: От родов | ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1867г.,лист-342,зап-66.
Похороны
Неизвестно