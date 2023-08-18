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Усольцева Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Усольцев Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Усольцев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Усольцев Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Усольцев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Усольцев Яков Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Яков Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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