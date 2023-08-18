Усольцева Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Усольцев Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Усольцев Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Усольцев Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Усольцев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Усольцев Яков Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно