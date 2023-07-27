Гладкова (Гладкова) Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти30.01.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агрипина Ларионова
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
19.09.1801
Сын: Гладков Димитрий Ларионов
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
01.03.1803
Дочь: Евдокия Ларионова
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
18.05.1804
Сын: Гладков Константин Ларионов
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
26.07.1805
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
21.11.1807
Сын: Гладков Григорий Ларионов
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
04.05.1809
Дочь: Пелагия Ларионова
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
30.05.1811
Дочь: Елена Ларионова
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
22.01.1813
Дочь: Ксения Ларионова
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Рождение ребёнка
30.07.1815
Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1817
Причина смерти: от горячки