Гладкова (Гладкова) Ульяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Гладкова) Ульяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

30.01.1817

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агрипина Ларионова

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Рождение ребёнка
19.09.1801

Сын: Гладков Димитрий Ларионов

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1803

Дочь: Евдокия Ларионова

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1804

Сын: Гладков Константин Ларионов

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1805

Сын: Гладков Макарий Ларионов

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1807

Сын: Гладков Григорий Ларионов

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1809

Дочь: Пелагия Ларионова

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1811

Дочь: Елена Ларионова

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1813

Дочь: Ксения Ларионова

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1815

Сын: Гладков Евдоким Ларионов

Отец ребёнка: Гладков Ларион Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Ларион Федоров

Смерть
30.01.1817
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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