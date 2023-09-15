фон Гершельман Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения18.06.1880
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880
Отец: Фон Гершельман Константин Владимирович
Мать: не указана
Образование
Около 1897
Образовательное учреждение: Петровский Полтавский кадетский корпус
Образование
1902
Образовательное учреждение: Николаевское инженерное училище
Военная служба
1903
Служил в 14-м, 6-м и 5-м Восточно-Сибирских сапёрных батальонах. Участвовал в Русско-японской войне.
Бракосочетание
Около 1910
Образование
1911
Образовательное учреждение: Николаевская военная академия генерального штаба Окончил по 1-му разряду (с отличием).
Военная служба
1912
Воинское звание: полковник По окончании Академии командовал ротой Лейб-гвардии в Измайловском полку и занимал должность ст. адьютанта штаба 3 стрелковой бригады. Участвовал в Рервой мировой войне, был... Показать все
Военная служба
Около ?.04.1918
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: полковник Состоял для особых поручений при штабе Тверского отряда, был помощником начальника и начштаба 3 Московской пехотн... Показать все
Военная служба
12.09.1919
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: полковник Занимал должность начштаба Харьковского военного округа, затем служил помощником начштаба Украинской западной арм... Показать все
Военная служба
1927
Состоял военруком Харьковского автодорожного техникума и заочного института народного образования.
Место жительства
1929
Депутат Харьковского горсовета.
Место жительства
15.02.1931
Арестован по делу "Весна", виновным себя признал.
Место жительства
24.04.1931
Отправлен в Москву, где было заведено лслбое дело.
Место жительства
08.10.1931
Заочно приговорён Коллегией ОГПУ УССР к ссылке в Казахстан на 5 лет.
Место жительства
19.02.1932
Мера наказания изменена на 5 лет ИТЛ (исправительно-трудовых работ). Срок отбывал в ТемЛАГе (село Яас, Мордовской области).
Место жительства
1933
Досрочно освобождён из заключения.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
1934
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область