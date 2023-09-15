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фон Гершельман Владимир Константинович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.06.1880

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880

Отец: Фон Гершельман Константин Владимирович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Около 1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Петровский Полтавский кадетский корпус
Образование
1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Николаевское инженерное училище
Военная служба
1903
Служил в 14-м, 6-м и 5-м Восточно-Сибирских сапёрных батальонах. Участвовал в Русско-японской войне.
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Фон Гершельман Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Николаевская военная академия генерального штаба Окончил по 1-му разряду (с отличием).
Военная служба
1912
Воинское звание: полковник По окончании Академии командовал ротой Лейб-гвардии в Измайловском полку и занимал должность ст. адьютанта штаба 3 стрелковой бригады. Участвовал в Рервой мировой войне, был... Показать все
Военная служба
Около ?.04.1918
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: полковник Состоял для особых поручений при штабе Тверского отряда, был помощником начальника и начштаба 3 Московской пехотн... Показать все
Военная служба
12.09.1919
Род войск: РККА - Российская Коммунистическая Красная Армия Воинское звание: полковник Занимал должность начштаба Харьковского военного округа, затем служил помощником начштаба Украинской западной арм... Показать все
Военная служба
1927
Харьков, Харківська область
Состоял военруком Харьковского автодорожного техникума и заочного института народного образования.
Место жительства
1929
Харьков, Харківська область
Депутат Харьковского горсовета.
Место жительства
15.02.1931
Харьков, Харківська область
Арестован по делу "Весна", виновным себя признал.
Место жительства
24.04.1931
Москва, город федерального значения Москва
Отправлен в Москву, где было заведено лслбое дело.
Место жительства
08.10.1931
Москва, город федерального значения Москва
Заочно приговорён Коллегией ОГПУ УССР к ссылке в Казахстан на 5 лет.
Место жительства
19.02.1932
Мера наказания изменена на 5 лет ИТЛ (исправительно-трудовых работ). Срок отбывал в ТемЛАГе (село Яас, Мордовской области).
Место жительства
1933
Досрочно освобождён из заключения.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
1934
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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