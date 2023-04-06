2 жена Холопова (Пылаева) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Холопова (Пылаева) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1834 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1813 и 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1853

Муж: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Вотчины Гг наследниц Яковлева села Великого Иван Васильев Холопов православного вероисповедания вторым браком, 40 Невеста - той же вотчины и села крестьянина Ивана Васильева Пылаева дочь Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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