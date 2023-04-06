2 жена Холопова (Пылаева) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1834 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1834 и 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Вотчины Гг наследниц Яковлева села Великого Иван Васильев Холопов православного вероисповедания вторым браком, 40 Невеста - той же вотчины и села крестьянина Ивана Васильева Пылаева дочь Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно