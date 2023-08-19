Мамаев Минигали Темирбулатович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти22.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мамаев Ахмед Минигалиевич
Мать ребёнка: Мамаева Зифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Зифа
Смерть
22.05.1942
Ватолино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50615763/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Da8e6a5611e49ffeea1e8a2ff92010f5bv3%26last_name%3DМамаев%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3D... Показать все