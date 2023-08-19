Мамаев Минигали Темирбулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Минигали Темирбулатович

Место рождения

Тукай, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

22.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мамаев Ахмед Минигалиевич

Мать ребёнка: Мамаева Зифа

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Зифа

Смерть
22.05.1942
Ватолино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50615763/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Da8e6a5611e49ffeea1e8a2ff92010f5bv3%26last_name%3DМамаев%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3D... Показать все
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