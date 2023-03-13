Московцева Варвара Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Московцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Московцевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Трубина Марія
Отец ребёнка: Московцевъ Яковъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Московцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Московцевъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Московцевъ Яковъ