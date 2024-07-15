Мымрина Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1858 ст.
Отец ребёнка: Мымрин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.01.1864 ст.
Отец ребёнка: Мымрин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.
Отец ребёнка: Мымрин Семен Игнатьевич
Смерть
Неизвестно