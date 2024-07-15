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Мымрина Анна Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мымрин Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.11.1858 ст.

Сын: Мумрин Николай Семенович

Отец ребёнка: Мымрин Семен Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1864 ст.

Сын: Мумрин Василий Семенович

Отец ребёнка: Мымрин Семен Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.

Сын: Мумрин Василий Семенович

Отец ребёнка: Мымрин Семен Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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