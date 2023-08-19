Володина Анисия Максимова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1894
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: Володина Стефанида Кириллова
Отец ребёнка: Володин Кирилл Леоньтьев
Рождение ребёнка
30.09.1899
Отец ребёнка: Володин Кирилл Леоньтьев
Рождение ребёнка
17.12.1900
Отец ребёнка: Володин Кирилл Леоньтьев
Смерть
Неизвестно