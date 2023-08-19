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Володина Анисия Максимова

Место рождения

Паново, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
07.01.1894

Муж: Володин Кирилл Леоньтьев

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: Володина Стефанида Кириллова

Отец ребёнка: Володин Кирилл Леоньтьев

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1899

Сын: Володин Роман Кириллов

Отец ребёнка: Володин Кирилл Леоньтьев

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1900

Сын: Володин Даниил Кириллов

Отец ребёнка: Володин Кирилл Леоньтьев

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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