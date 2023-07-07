Мединская Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1897
Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович
Рождение ребёнка
01.02.1901
Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Мединская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович
Рождение ребёнка
09.06.1905
Сын: Мединский Стефан Данилович
Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович
Рождение ребёнка
19.06.1907
Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно