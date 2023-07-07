Мединская Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМединская Анна Иосифовна

Мединская Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Мединский Наум Петрович

Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Мединский Семен Петрович

Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович

Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Мединская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович

Рождение ребёнка
09.06.1905

Сын: Мединский Стефан Данилович

Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Мединский Иван Петрович

Отец ребёнка: Мединский Петр Данилович

Песчаная, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мединский Петр Данилович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close