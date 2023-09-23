Ульихин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльихин Роман

Ульихин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульихин Макар Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульихин Дмитрий Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Романовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close