Лихачев Тихон Иванов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1716 и 1719
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1719
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Стефанида Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Лихачева Марина Феклистова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762