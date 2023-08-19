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Лихачев Тихон Иванов

Место рождения

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1716 и 1719

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1719

Отец: Лихачев Иван (Ивашко) Трофимов

Мать: Лихачева Офимья Иванова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Лихачев Сидор Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Стефанида Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Лихачев Филипп Тихонов

Мать ребёнка: Лихачева Марина Феклистова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Марина Феклистова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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