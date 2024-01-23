Кинзельский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кинзельский Андрей
Мать: Кинзельская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кинзельская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкурко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенко Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Кинзельская Екатерина