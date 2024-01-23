Кинзельский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинзельский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кинзельский Андрей

Мать: Кинзельская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кинзельская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкурко Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинзельский Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенко Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Кинзельская Екатерина

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