Пахомова Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Оксана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
31.05.1993

Дочь: Горбунова Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.12.2005

Сын: Пахомов Виталий Витальевич

Отец ребёнка: Пахомов Виталий Юрьевич

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