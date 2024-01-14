Пахомова Оксана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1993
Дочь: Горбунова Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.12.2005
Сын: Пахомов Виталий Витальевич
Отец ребёнка: Пахомов Виталий Юрьевич