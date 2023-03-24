(Parviainen) Hilja
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения15.02.1886
Дата смерти08.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886
Отец: не указан
Мать: Maija-Liisa Juhontytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
17.02.1886
Смерть
08.04.1899
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
12.04.1899