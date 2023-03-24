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(Parviainen) Hilja

Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

15.02.1886

Дата смерти

08.04.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886

Отец: не указан

Мать: Maija-Liisa Juhontytär

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
17.02.1886
Смерть
08.04.1899
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
12.04.1899
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