Мельникова (Сигаева) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Сигаева) Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1925

Дата смерти

31.07.2002

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1925

Отец: Сигаев Павел Николаевич

Мать: Сигаева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубин Владимир

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Петр

Рождение ребёнка
15.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Петр

Место жительства
Неизвестно
Муром
Смерть
31.07.2002
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