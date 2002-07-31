Мельникова (Сигаева) Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1925
Дата смерти31.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1925
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Владимир
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Петр
Рождение ребёнка
15.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарубин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Петр
Место жительства
Неизвестно
Муром
Смерть
31.07.2002