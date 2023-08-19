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Скоробогатько Иван Иванович

Место рождения

Баба, Сумська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Скоробогатько Иван

Мать: ?

Баба, Сумська область
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1892

Сын: Скоробогатько Александр Иванович

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
20.11.1893

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
18.05.1895

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
20.05.1896

Сын: Скоробогатько Иван Иванович

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
11.12.1897

Сын: Скоробогатько Николай Иванович

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1898

Сын: Скоробогатько Николай Иванович

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
19.10.1900

Дочь: Меркулова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
21.05.1903

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
06.10.1905

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Баба, Сумська область
Рождение ребёнка
12.07.1906

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1907
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Скоробогатько Демьян Иванович

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Скоробогатько Михаил Иванович

Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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