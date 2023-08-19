Скоробогатько Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Скоробогатько Иван
Мать: ?
Сын: Скоробогатько Александр Иванович
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Сын: Скоробогатько Иван Иванович
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Сын: Скоробогатько Николай Иванович
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Сын: Скоробогатько Николай Иванович
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Дочь: Меркулова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Сын: Скоробогатько Демьян Иванович
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна
Сын: Скоробогатько Михаил Иванович
Мать ребёнка: Старобогатько Анна Филимоновна