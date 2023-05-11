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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Скоробогатько Максим Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван
Рождение ребёнка
1871
Сын: Скоробогатько Иван Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеркаль Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван