Гагарин Андрей Сергеевич 06.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарин Андрей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1914, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 08.03.2002, район Биг-Сур, округ Монтерей, Калифорния, США

Отец
Гагарин Сергей Андреевич18.09.1887 г.р.
Мать
Гагарина (Шухова) Екатерина Евгеньевна10.07.1887 г.р.
Супруги
Портер ДжеймиНеизвестно г.р.
Дети
Гагарин Николай Андреевич20.04.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1914

Отец: Гагарин Сергей Андреевич

Мать: Гагарина (Шухова) Екатерина Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1938

Жена: Портер Джейми

Рождение ребёнка
20.04.1948

Сын: Гагарин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Портер Джейми

г. Нью-Йорк, США

Смерть
08.03.2002
район Биг-Сур, округ Монтерей, Калифорния, США

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