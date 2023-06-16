Гагарин Андрей Сергеевич
мужской, родился 06.12.1914, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 08.03.2002, район Биг-Сур, округ Монтерей, Калифорния, США
ОтецГагарин Сергей Андреевич18.09.1887 г.р.
МатьГагарина (Шухова) Екатерина Евгеньевна10.07.1887 г.р.
Супруги
Портер ДжеймиНеизвестно г.р.
Дети
Гагарин Николай Андреевич20.04.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1938
Жена: Портер Джейми
Рождение ребёнка
20.04.1948
Сын: Гагарин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Портер Джейми
г. Нью-Йорк, США
Смерть
08.03.2002
район Биг-Сур, округ Монтерей, Калифорния, США