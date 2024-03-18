Дарья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Смерть
1842
https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/116?center=1331+1962
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