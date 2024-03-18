Дарья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Смерть
1842
https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/116?center=1331+1962