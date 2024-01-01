Долбиков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долбиков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Долбикова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долбикова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Долбикова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долбикова Любовь
Рождение ребёнка
03.07.1981
Дочь: Долбикова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Долбикова Любовь
Смерть
?.01.2024