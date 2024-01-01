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Долбиков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долбиков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Долбикова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долбикова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Долбикова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбикова Любовь

Рождение ребёнка
03.07.1981

Дочь: Долбикова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Долбикова Любовь

Смерть
?.01.2024

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