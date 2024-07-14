Ильина Матрена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Матрена

Ильина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Филипп Егорович

Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Юрий

Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Степан

Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Федор

Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Варвара

Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Евдфокия

Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.