Ильина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Юрий
Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Степан
Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Федор
Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Варвара
Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Евдфокия
Отец ребёнка: Ильин Егор Петрович
Смерть
Неизвестно