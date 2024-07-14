Ильин Филипп Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин Филипп Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Егор Петрович

Мать: Ильина Матрена

Рождение ребёнка
30.12.1918

Дочь: Ильина Любовь Филиповна

Мать ребёнка: Ильина Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ильина Антонина

Мать ребёнка: Ильина Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ильина Раиса

Мать ребёнка: Ильина Вера Дмитриевна

Смерть
1946

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