Ильин Филипп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Егор Петрович
Мать: Ильина Матрена
Рождение ребёнка
30.12.1918
Дочь: Ильина Любовь Филиповна
Мать ребёнка: Ильина Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ильина Антонина
Мать ребёнка: Ильина Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ильина Раиса
Мать ребёнка: Ильина Вера Дмитриевна
Смерть
1946