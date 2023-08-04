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Сабиров Рустам Равильевич
Сабиров Рустам Равильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1983
Пол
Мужской
Отец
Сабиров Равиль
1947 г.р.
Мать
Сабирова (Ягудина) Румия Ахатовна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1983
Отец:
Сабиров Равиль
Мать:
Сабирова Румия Ахатовна
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