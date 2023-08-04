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Сабиров Рустам Равильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1983

Отец: Сабиров Равиль

Мать: Сабирова Румия Ахатовна

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