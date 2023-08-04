Сабирова (Ягудина) Румия Ахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948
Отец: Ягудин Ахат
Рождение ребёнка
1971
Отец ребёнка: Сабиров Равиль
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: София Равильевна
Отец ребёнка: Сабиров Равиль
Рождение ребёнка
12.09.1983
Сын: Сабиров Рустам Равильевич
Отец ребёнка: Сабиров Равиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров Равиль
Смерть
Неизвестно