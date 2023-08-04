Сабирова (Ягудина) Румия Ахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова (Ягудина) Румия Ахатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948

Отец: Ягудин Ахат

Мать: Абдуллина Наймя Айнетдиновна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Сабиров Ренат Равильевич

Отец ребёнка: Сабиров Равиль

Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: София Равильевна

Отец ребёнка: Сабиров Равиль

Рождение ребёнка
12.09.1983

Сын: Сабиров Рустам Равильевич

Отец ребёнка: Сабиров Равиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Равиль

Смерть
Неизвестно
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