von Hanau Ulrich V.
Место рожденияHanau, Hesse Germany
Дата рожденияОколо 1368
Дата смерти27.10.1416
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1368
Отец: Von Hanau Ulrich IV.
Мать: не указана
Hanau, Hesse Germany
Бракосочетание
1388
Жена: Von Hanau Elisabeth
Рождение ребёнка
Около 1390
Дочь: Zu Hohenlohe-Weikersheim Elisabeth
Мать ребёнка: Von Hanau Elisabeth
Of,Hanau,Hessen-Nassau,Prussia
Смерть
27.10.1416