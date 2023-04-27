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von Hanau Ulrich V.

Место рождения

Hanau, Hesse Germany

Дата рождения

Около 1368

Дата смерти

27.10.1416

Пол

Мужской

Отец

1330 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1368 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1368

Отец: Von Hanau Ulrich IV.

Мать: не указана

Hanau, Hesse Germany
Бракосочетание
1388

Жена: Von Hanau Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1390

Дочь: Zu Hohenlohe-Weikersheim Elisabeth

Мать ребёнка: Von Hanau Elisabeth

Of,Hanau,Hessen-Nassau,Prussia
Смерть
27.10.1416
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