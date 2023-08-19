Кидалова (Куриленко) Макрина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова (Куриленко) Макрина Марковна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869

Отец: Куриленко Марк Яковлевич

Мать: Куриленко Вера Григорьевна

Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Кидалов Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1887

Дочь: Каспари Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Кидалов Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1889

Дочь: Филатова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Кидалов Александр Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Кидалов Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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