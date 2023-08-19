Кидалова (Куриленко) Макрина Марковна
Место рождения
Дата рождения19.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
17.10.1887
Дочь: Каспари Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Кидалов Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Филатова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Кидалов Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1890
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Кидалов Александр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно