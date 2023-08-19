Милованова (Смигасевич) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Смигасевич) Тамара

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Черняков ?

Мать: Анна

Омск, город Омск, Омская область
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