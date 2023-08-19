Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Милованова (Смигасевич) Тамара
Милованова (Смигасевич) Тамара
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Черняков ?
Мать
(Черняков) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Черняков ?
Мать:
Анна
Омск
, город Омск, Омская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия